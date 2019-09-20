مأساة طفل بالشرقية ولد بـ تشوه في القدمين.. ويحتاج 15 ألف جنيه لعلاجه.. فيديو

أذاع برنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقريرا عن مأساة طفل في محافظة الشرقية ولد بتشوه في القدمين.



وعقبت "ياسمين عز"، مقدمة البرنامج، أن هذا الطفل ولد بتشوه في القدمين، ومطلب أسرته الوحيد هو 15 ألف جنيه لكي يستطيع أن يمشي على رجليه.



وقالت "زينب محمد"، والدة الطفل،: «أنا معايا 4 أولاد، ومحمود أصغر واحد اتولد معاق في رجليه، وظروفنا المادية صعبة»، لافتة: «لو ربنا كرمنا وعمل العملية هيمشي كويس، والدكتور قالنا العملية هتتكلف 15 ألف جنيه».



وأضاف "عيد أبو علي"، والد الطفل،: «أنا بشتغل باليومية، ولو قعدت يوم من شغل مش بنلاقي ناكل، وضهري تاعبني مش عارف أكشف على نفسي».

