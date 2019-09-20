بداية الدراسة بجامعة الأزهر 2019.. حفل لاستقبال الطلاب الجدد وفيزا للدفع

تبدأ غدا السبت، الدراسة بجامعة الأزهر 2019 حيث بدأت الجامعة تحضيراتها لاستقبال طلابها وطالباتها في العام الدراسي الجديد 2019-2020، وأنهت جميع الكليات استعداداتها لبدء العام الدراسي.



وفي بداية الدراسة بجامعة الأزهر 2019 علقت الكليات جداول المحاضرات في أماكن بارزة يسهل على الطلاب والطالبات الإطلاع عليها، وكذلك تم عمل صيانة لجميع القاعات والمدرجات وأجهزة الداتا شو والمعامل في الكليات الموجودة بها.



حفلات استقبال للطلاب الجدد



ومن المقرر أن يتخلل الأسبوع الأول من بداية الدراسة بجامعة الأزهر 2019 إقامة حفلات استقبال للطلاب الجدد وعمل ورش عمل لهم لتثقيفهم عن نظام الدراسة وكذلك الإجابة على كل تساؤلاتهم.



كما تسهل الكليات عملية استقبال طلبات الإلتحاق من الطلاب الجدد وسط توجيهات من الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بضرورة معاملة الطلاب بصورة لائقة وحل مشكلاتهم أولا بأول.



الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر



وأعلنت جامعة الأزهر عن الأوراق المطلوبة للتقديم، وتتضمن ما يلي: أصل شهادة الثانوية الأزهرية 2019 وصورة منها، وأصل شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.



كما تتضمن الاوراق المطلوبة للتقديم في جامعة الأزهر، أصل خطاب التنسيق المرشح على أساسه الطالب للكلية "بطاقة الترشيح" وصورتين منها، ونموذج 6 جند من القسم أو المركز التابع له الطالب ، ونموذج 2 جند من البريد ، و12 صورة شخصية 4x6 مكتوب عليها اسم الطالب، و3 صورة من بطاقة الرقم القومي.



تطبيق نظام الدفع الإلكتروني



كما وافقت جامعة الأزهر، على بدء العمل بنظام الدفع الإلكتروني في تحصيل الرسوم بكافة أنواعها من الطلاب بجميع الكليات على مستوى القاهرة والأقاليم.



ويمكن للطلاب الحصول على الفيزا لإمكانية الدفع الإلكتروني من خلال هذه الخطوات:



1- الذهاب إلي أقرب فرع للبنوك (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي).

2- عمل طلب حصول على فيزا مسبقة الدفع للاستخدام في مصروفات الجامعة

3- الدفع في خزينة البنك 15 جنيها لتفعيل الكارت

4 - يتم عمل الفيزا مجانا لجميع الطلاب بناءً على تعاون بين الجامعة وهذه البنوك



وحددت الجامعة، البنوك الذي سيتم التعامل من خلالها وإصدار بطاقة الدفع "الفيزا" للطلاب منها وهي: الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي.



وأوضحت أن بطاقة الدفع الالكتروني "الفيزا": تستخدم في سداد المستحقات المالية الحكومية ومنها المصروفات الجامعية، وكل ما يتعلق بالتعاملات المالية داخل الجامعة.



وناشدت الجامعة، الطلاب والطالبات، بضرورة باستخراج فيزا الدفع الحكومي من أي فرع من فروع البنوك السابقة ليتمكن من إنهاء أي إجراءات أو تعاملات تتطلب رسومًا للجامعة.



موعد التسكين في المدينة الجامعية



كما تفتح جامعة الأزهر، غدا السبت الموافق 21 سبتمبر، باب تسكين المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة للطلاب والطالبات.



وأوضحت أنه تم وضع جدول زمنى للتسكين على النحو التالي :

* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد.

* الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الاثنين والثلاثاء.

* الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس.

* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" السبت 28 /9 والأحد .

* الفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" الاثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.



كما يتم تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات، والحالات الخاصة يتم تسكينهم في أي وقت بدء من يوم السبت ٢١ سبتمبر الحالي.



وطالب رئيس الجامعة أبناءه من الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالجدول الزمني منعا للتزاحم، والذي روعي فيه التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات، ولن يتم تسكين أحد إلا حسب الجدول المعلن .