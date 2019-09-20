ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

رئيس حزب المصريين: الجالية المصرية في أمريكا تدعم السيسي قلبا وقالبا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:38 م
حسين ابو العطا
حسين ابو العطا
أسامة علي
التقى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اليوم الأربعاء، بعض أعضاء الجالية المصرية في أمريكا؛ لبحث خطوات مساندة ودعم الدولة المصرية والرئيس السيسي بعد الحملات المسعورة التي يقودها أعداء الوطن المأجورون الذين لا يريدون الخير لوطن أصبح ينعم بالاستقرار والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وخطواته المنشودة لرفعة الوطن وازدهاره.

وأكد "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الجمعة، أن أعضاء الجالية المصرية في أمريكا أكدوا على دعمهم ووقوفهم صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل استكمال الحرب على الإرهاب ومواصلة خطة الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الطموحة التي بدأها من أجل مستقبل مشرق لمصر.

وقال رئيس حزب "المصريين"، إن أعضاء الجالية المصرية في أمريكا أعلنوا رفضهم الكامل لكل ما يتشدق به أي خائن لوطنه باع نفسه من أجل حفنة نقود وتحالف مع أعداء الوطن من أجل عرقلة مسيرة الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أنهم أكدوا أن الشعب المصري يعي جيدا أن كثيرا من الخونة المدعومين من جهات مخابراتية أجنبية بل ورؤساء دول معروفين للعامة يحاولون إثارة الفتنة وترويج الشائعات للإضرار بمصالح الوطن.

وأكد على تأييد ودعم الجالية المصرية في أمريكا الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي المخلص لشعب مصر العظيم ودعمها للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة في الحرب ضد الإرهاب والحملات الشرسة التي تستهدف أمن مصر، مشيدين بالشعب المصري العظيم الذي يقف خلف قيادته ويعي جيدا ما يحاك ضد مصر من مؤامرات تستهدف النيل من عزيمته.

وأشار إلى أنهم أكدوا أن مصر تحتاج للرئيس السيسي في هذا التوقيت الدقيق؛ من أجل استكمال الحرب على الإرهاب ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الطموحة التي بدأها، معقبا: "أعضاء الجالية المصرية أكدوا أن الله سبحانه وتعالى من وهب الرئيس السيسي لشعب مصر".

وأوضح أنهم أكدوا أن الوطن يتعرض لحروب متلاحقة ومستعرة عبر موجات متتالية من الشائعات المغرضة في إطار حروب الجيل الخامس، تهدف إلى تفكيك الدولة والمجتمع، والنَّيل من الوطن والوقيعة بين أبنائه، وتشكيك المواطنين في مؤسساتهم بهدف تضليلهم للانجرار إلى دعايتهم الفاسدة والسوداء وتمكين جماعات الظلام من العودة إلى السيطرة على مصر وجرِّها إلى دوامة العنف، كما انجرت إليها دول عدة بالمنطقة ولم تُفلح في الخروج منها حتى وقتنا الحالي وما زالت تدفع الثمن من دماء أبنائها.

وأشار إلى أنهم أكدوا أن الجاليات المصرية تتابع بشغف كل ما يدور في الوطن، ولاحظوا ما يحدث على الساحة في الآونة الأخيرة، موضحا أنهم أكدوا أنه كان لزاما عليهم أن يتحركوا في الاتجاه المضاد لكى يؤكدون أن القلة لا يمثلون المصريين.

وتابع: "الجالية المصرية في أمريكا تعتبر أن أعداء الوطن قلة مأجورة يعملون لحساب دول أخرى ولا يمثلون الدولة المصرية في شيء، مؤكدين أن شعورهم يمثل جميع المصريين في أوروبا".

واختتم أنهم أكدوا أن خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزياراته الخارجية والإجراءات التى يتخذها تدعم الاستثمار وتعمل على جذب رؤوس الأموال لمصر، وتعمل على نهضة الدولة المصرية ورفعة شأنها بين الدول.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحزاب السياسية تجتمع تحت قبة البرلمان لمناقشة قانونى المحليات ومجلس الشيوخ.. الحركة الوطنية: الرئيس السيسي هدفه صناعة دولة مؤسسات..المؤتمر: يدعو الأحزاب لترشيح الكفاءات للاستحقاقات الدستورية

رئيس الجاليات المصرية بـ أوروبا: ندعم السيسي ضد حملات استهداف الدولة.. فيديو

الإصلاح الزراعي يعلن دعم وتأييد الرئيس السيسي والجيش والشرطة في الحرب ضد الإرهاب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. تعليق مرتضى منصور على تدريب البدري للمنتخب.. طلب فايلر قبل مواجهة الزمالك.. حقيقة عودة بي أوت

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

بعد ظهورها مع معز مسعود.. إطلالات محتشمة لـ شيري عادل

صدمة .. فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الزمالك أبرزهم صالح جمعة

بعد الطلاق.. نجمات يثرن الجدل في مهرجان الجونة السينمائي

مباراة الاهلي والزمالك .. اجايي يتقدم للأحمر فى السوبر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور