الولاد كبروا معايا.. خالد سرحان يروي كواليس تصوير يوميات زوجة مفروسة





مؤكدا أن الطفلين اللذين تعامل معهما خلال المسلسل "يوسف ونور" رباهما وكبرا معه خلال تصوير المسلسل، منوها "الولاد كبروا وطولوا خلال سنين تصوير اجزاء المسلسل".



وأضاف، "سرحان" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي"، في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن ذلك المسلسل الاجتماعي الكوميدي كان من أبرز الأعمال التي شارك بها طول مسيرته الفنية، لافتا إلي أنه سعيد للغاية برد فعل الجمهور تجاه ذلك المسلسل.



مؤكدا، أن هناك أمهات يروين له عن إدمان أطفالهم لذلك المسلسل "يوميات زوجة مفروسة اوي"، قائلا "بيقولوا عيالهم بيخلصوا باقة النت عليه".

قال الفنان "خالد سرحان"، إن مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي كان له تأثير كبير على شخصيته وتعامله الأبوي.