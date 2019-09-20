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أخبار العالم

ترامب يفرض عقوبات جديدة على طهران.. ويؤكد: نحن من يقرر توقيت ضرب إيران

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:10 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخيار العسكري ضد إيران سينجح لكن "لا ينبغي أبدا الاضطرار لاستخدامه".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في البيت الأبيض: "نحن من يقرر التوقيت لضرب إيران".

وطالب ترامب قادة إيران وقف دعم الإرهاب لإنقاذ بلادهم من الإفلاس، متوقعًا نجاح العقوبات الاقتصادية على إيران.

وواصل ترامب حديثه: "تحليت بضبط عال للنفس تجاه إيران وهناك من يطالب بتصرف سريع".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه أنه أمر بفرض عقوبات مالية جديدة على إيران، إثر تورطها في هجوم السبت الماضي على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو، شرق السعودية.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي، الجمعة، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "فرضنا للتو عقوبات على البنك الإيراني الوطني".

وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تبنت الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية بطائرات مسيرة السبت، مما أدى إلى تضرر إنتاج الشركة لفترة من الوقت، لكن السعودية قدمت، الأربعاء، براهين تثبت تورط إيران المباشر في الهجوم.

وتفرض الولايات المتحدة بالفعل مجموعة واسعة من العقوبات ضد إيران منذ إعلان إدارة ترامب في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والمبرم عام 2015.

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