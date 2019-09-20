تعرفي على الوقت والطريقة الأنسب لإزالة الشعر

عندما يتعلق الأمر بإزالة الشعر تكون لكل سيدة طريقتها الخاصة التي تفضلها للقيام بهذه المهمة، فهناك أكثر من طريقة يمكن الاختيار من بينها، ولكن العامل المشترك في كل هذه الطرق اختيار الوقت المناسب لعملية إزالة الشعر وتحديدًا الأماكن الخاصة أو الحساسة، وما تقوم به الأداة المستخدمة هل هي تزيل الشعر من السطح فقط، ام من الجذور وحتى البصيلات.



فتشرح طبيبة أمراض النساء الدكتورة "جين جونتر" الفرق بين الاثنين في كتابها "Bible" "إن الامر يعتمد على إزالة الشعر من السطح فقط، وأخرى تعمل على إزالة كامل الشعرة والبصيلة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.



تقول إن الطريقة الطبية والتي تعد الأكثر أمانًا لإزالة الشعر هي إزالة الشعر من الجذور حتى لا تترك أثرًا، لكن كثيرًا من النساء يفضلن الحلاقة وخاصة في المنطقة الحساسة، ولكن ما لا تعلمه الكثيرات أن للحلاقة بالشفرة أوقاتا معينة ومثالية.



فتقول "جونتر" ، إن أفضل وقت للقيام بإزالة الشعر عن طريق الشفرة بعد الاستحمام القصير، وذلك لأن الرطوبة تسبب تضخم بصيلات الشعر ، مما يجعل إزالة الشعر أكثر نظافة.



وتضيف أنه للحصول على أفضل النتائج، عليك أيضًا إعداد بشرتك باستخدام كريم للحلاقة مسبقًا، وليس بالصابون ، من أجل تقليل الصدمة، وأن تكون الحلاقة في اتجاه نمو الشعر لتقليل خطر كسر عمود الشعرة أسفل سطح الجلد واستخدام الحلاقة بشفرة واحدة.



بالإضافة إلى استخدام شفرة مزدوجة حيث تقوم الشفرة الأولى بسحب الشعر للأعلى والثانية تقطعه، ويفضل عدم سحب الجلد المشدود بيدك الاحتياطية أثناء الحلاقة والافضل استخدام ماكينة حلاقة كهربائية إذا أمكن ذلك.