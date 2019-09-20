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خالد سرحان: نمتلك كوادر في المسرح والبحث عن المكسب السريع أخطر مشاكل الانتاج.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:14 م
خالد سرحان
خالد سرحان
هاني حسين
قال الفنان خالد سرحان، إن الجمهور المصري يحب المسرح ولكن لابد من توافر منتج جيد يمتع الجمهور ويبهرهم من خلال استعراض وروايات جيدة.

وأضاف خالد سرحان في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج" فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المنتجين في مصر لا يتسمون بالجرأة بالتوجه إلى الإنتاج المسرحي.

وتابع خالد سرحان:" نمتلك كوادر ولكن هناك مشكلة طمع والمنتج يبحث عن المكسب السريع"، لافتا إلى أن الإنتاج هو أهم عنصر في العمل وهناك منتج فنان يحب العمل الجيد ولا يبحث عن المكسب فقط ولدينا عدد قليل من المنتجين الذين لا يبحثون على القيمة الفنية".

وأكمل خالد سرحان:" أتشجع لعمل مسلسلات تعرض على السوشيال ميديا في الفترة القادمة".

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