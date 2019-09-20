جامعة المنيا: تطوير منظومة الري والكهرباء وثلاثة آبار جديدة بـ شوشة



جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لمنظمة الري الجديدة بمنطقة شوشة، والتي قام بتنفيذها مركز التجارب والبحوث الزراعية بالجامعة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الكهرباء بالمنطقة وتزويدها بمحولات جديدة، والبدء في حفر ثلاث آبار مياه جديدة لخدمة واستصلاح 400 فدان بالمنطقة، فضلا عن عنابر الأغنام والماعز، سعيًًا من الجامعة لقيام المركز بالدور المنوط به خدميًا وإنتاجيًا وتعليميًا.



وقال الدكتور عبد الرحمن، خلال اجتماعه الدوري بأعضاء مركز التجارب والبحوث الزراعية بمقر المركز بشوشة، إنه تم إدخال أنواع جديدة من رءوس الأغنام من سلالة "عساف" لتكوين سلالة جديدة ونقية للمنتجات الحيوانية للمركز.

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن مركز التجارب والبحوث الزراعية بالجامعة شهد طفرة كبيرة في زيادة إنتاجيته في معظم المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أنه جار حفر ثلاثة أبار جديدة بأراضي المركز تكفي لاستصلاح وري مساحة كبيرة من الأراضي المخصصة للجامعة بمنطقة شوشة؛ وتُتيح زراعة محاصيل شتوية متنوعة إلى جانب المحاصيل الحقلية والخضروات، والتوسع في زراعة النخيل والزيتون والنباتات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى أنه قد تم إدخال تيار كهربائي إلى فتحة رقم (11) بالمركز بتكلفة بلغت أكثر من 300 ألف جنيه.