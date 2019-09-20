ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة المنيا: تطوير منظومة الري والكهرباء وثلاثة آبار جديدة بـ شوشة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:47 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
أ ش أ
أكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن مركز التجارب والبحوث الزراعية بالجامعة شهد طفرة كبيرة في زيادة إنتاجيته في معظم المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أنه جار حفر ثلاثة أبار جديدة بأراضي المركز تكفي لاستصلاح وري مساحة كبيرة من الأراضي المخصصة للجامعة بمنطقة شوشة؛ وتُتيح زراعة محاصيل شتوية متنوعة إلى جانب المحاصيل الحقلية والخضروات، والتوسع في زراعة النخيل والزيتون والنباتات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى أنه قد تم إدخال تيار كهربائي إلى فتحة رقم (11) بالمركز بتكلفة بلغت أكثر من 300 ألف جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لمنظمة الري الجديدة بمنطقة شوشة، والتي قام بتنفيذها مركز التجارب والبحوث الزراعية بالجامعة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الكهرباء بالمنطقة وتزويدها بمحولات جديدة، والبدء في حفر ثلاث آبار مياه جديدة لخدمة واستصلاح 400 فدان بالمنطقة، فضلا عن عنابر الأغنام والماعز، سعيًًا من الجامعة لقيام المركز بالدور المنوط به خدميًا وإنتاجيًا وتعليميًا.

وقال الدكتور عبد الرحمن، خلال اجتماعه الدوري بأعضاء مركز التجارب والبحوث الزراعية بمقر المركز بشوشة، إنه تم إدخال أنواع جديدة من رءوس الأغنام من سلالة "عساف" لتكوين سلالة جديدة ونقية للمنتجات الحيوانية للمركز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنترنت بالمجان للطلاب.. جامعة المنيا تعلن استصلاح 200 فدان بمزرعة شوشة

تعرف على خدمات وحدة الإنتاج الحيواني والداجني بكلية زراعة المنيا

ترشيحاتنا

عثر عليه ميتا.. المنشطات تقتل بطل كمال أجسام قبل دخوله مسابقة .. صور

رد ناري من ساويرس بعد انتقاد عمار على حسن لمهرجان الجونة.. شاهد

جمال عبدالحميد: هذا اللاعب سيكون مفاجأة قمة الأهلي والزمالك في السوبر

أخبار الرياضة.. تعليق مرتضى منصور على تدريب البدري للمنتخب.. طلب فايلر قبل مواجهة الزمالك.. حقيقة عودة بي أوت

مفاجأة.. أمير قطر يتخلى عن إيران.. اعرف التفاصيل

فشل ذريع لدعوات التظاهر.. الشعب يدعم السيسي: حسسنا بالأمان.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور