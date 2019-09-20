حريق هائل في سفينة بإمارة الشارقة.. فيديو

اندلع حريق في سفينة في منطقة بحيرة خالد السياحية بإمارة الشارقة، اليوم الجمعة، دون وقوع أي اصابات على متنها، بحسب الدفاع المدني في الإمارة.



وكانت السفينة محملة بعدد من المركبات، تم تدميرها جميعًا بسبب الحريق، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «ذا جلف نيوز» الاماراتية على موقعها الالكتروني



وقال الرائد هاني الدهماني، مدير الإعلام والعلاقات العامة في الدفاع المدني بالشارقة، لـ «جلف نيوز» إن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع في غضون دقائق وسيطروا على الحريق إلى جانب قوارب مكافحة الحرائق من ميناء خالد.



ووفقا لمقطع فيديو نشره الموقع الالكتروني للصحيفة الاماراتية، رصد أعمدة دخان داكنة تتصاعد من البحيرة يمكن رؤيتها من على بعد أميال.



وتلقت الشرطة في الشارقة اخطارا في تمام الساعة 11.14 صباح اليوم الجمعة، يفيد اندلاع الحريق على متن سفينة بالمنطقة المحددة، وهرع رجال الإطفاء من المقر الرئيسي، لمعالجة تثار الحريق، ومازالت عمليات التبريد جارية.





