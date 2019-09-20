ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حريق هائل في سفينة بإمارة الشارقة.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:22 م
صورة من الحادث في
صورة من الحادث في الشارقة
على صالح
اندلع حريق في سفينة في منطقة بحيرة خالد السياحية بإمارة الشارقة، اليوم الجمعة، دون وقوع أي اصابات على متنها، بحسب الدفاع المدني في الإمارة.

وكانت السفينة محملة بعدد من المركبات، تم تدميرها جميعًا بسبب الحريق، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «ذا جلف نيوز» الاماراتية على موقعها الالكتروني

وقال الرائد هاني الدهماني، مدير الإعلام والعلاقات العامة في الدفاع المدني بالشارقة، لـ «جلف نيوز» إن رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع في غضون دقائق وسيطروا على الحريق إلى جانب قوارب مكافحة الحرائق من ميناء خالد.

ووفقا لمقطع فيديو نشره الموقع الالكتروني للصحيفة الاماراتية، رصد أعمدة دخان داكنة تتصاعد من البحيرة يمكن رؤيتها من على بعد أميال.

وتلقت الشرطة في الشارقة اخطارا في تمام الساعة 11.14 صباح اليوم الجمعة، يفيد اندلاع الحريق على متن سفينة بالمنطقة المحددة، وهرع رجال الإطفاء من المقر الرئيسي، لمعالجة تثار الحريق، ومازالت عمليات التبريد جارية.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات: تجربة مصر في برامج التوعية بأضرار المخدرات رائدة

بدعم من قطر وتركيا.. الحوثيون يهددون بضرب الإمارات في أي لحظة

وفاة زين العابدين بن علي في السعودية ونتنياهو يتعثر في تشكيل ائتلاف حاكم .. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

وزير السياحة اللبناني: نحتل المرتبة الثالثة بعد الإمارات ومصر في الإشغال الفندقي

ترشيحاتنا

تشكيل نارى للزمالك في مواجهة الأهلي .. تعرف عليه

٩ أشهر اغتصاب.. قاصر كرادسة: أبويا واعمامى نهشو لحمي وصورونى عارية

شاهد.. لفتة إنسانية من لاعبي الأهلي تجاه مؤمن زكريا قبل انطلاق السوبر

عضو فى الجهاز الفنى لـ الزمالك يرحل عقب السوبر بموافقة مرتضى منصور

تماثيل وأحجار وسلاح.. تفاصيل ضبط تاجرى الآثار في الجيزة

أسعار رينو ميجان 2019 اليوم في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور