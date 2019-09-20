مستشار سابق لـ مارك زوكربيرج: فيسبوك يضر بالديمقراطية

أكد روجر ماكنامي المستشار السابق للرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، مارك زوكربيرج، وأحد المساهمين في تأسيس موقع "فيسبوك" أن فيس بوك يضر بالديمقراطية مثلما يضر التدخين بصحة الإنسان.



وأضاف روجر ماكنامي أنه يجب فرض رسوم على منصات التواصل الاجتماعي وجعلها تدفع تكلفة تدخلها في انتخابات بعض الدول وإبادة الروهينجا في ميانمار ومساعدة الإرهاب في نيوزيلندا، وعمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة، ودورها في زيادة معدل الانتحار لدى المراهقين، وفقا لصحيفة "نوفيل أوبزرفاتور" الفرنسية.



وأوضح المستثمر الأمريكي أن شبكة فيس بوك لا تتعامل بشكل جيد مع خطابات الكراهية على منصاتها.



وكان روجر ماكنامي من أول المستثمرين في فيس بوك وجوجل وأوبر، لكنه قال إنه لاحظ في 2016 خطابا يحض على الكراهية، وأدرك إمكانية استخدام المنصة في التأثير على الانتخابات وتقويض الديمقراطية.