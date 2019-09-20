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منوعات

طفل يلقي بنفسه من النافذة فور عودته من المدرسة بعد سنين من التعذيب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:31 م
انتحار صبي 8 سنوات
انتحار صبي 8 سنوات
عزة عاطف
بعد سنوات من سوء المعاملة والضرب المبرح ألقى طفل-  يدعى انطون، بنفسه من شقة والديه بعد عودته من المدرسة، في جنوب أوكرانيا، لسوء حالته النفسية.

تقول جارته «زانا» القاطنة الطابق السفلي، إنها سمعت والدي أنطون يضربانه ويمزقان ملابسه ثم عم الصمت في المكان، في لحظات سمعت صوت طفل يركض بسرعة، قالت "مرت عدة ثوان صدر بعدها صوت قوي لارتطام جسم ما بالأرض، تقول زانا "نظرت من نافذة مطبخي ورأيت الصبي مستلقيًا في الشارع غارقًا في دمائه اتصلت بسيارة إسعاف وبالشرطة فورًا".

كان الطفل مستلقيا على الأرض بينما كان والداه يتسابقان على السلم للحاق به من هول الصدمة، تعرض أنطون لإصابات رهيبة في الرأس وأُعلنت وفاته في مكان الحادث، وقد اعترف الوالدان بضرب ابنهما وفقًا لصحيفة مترو، ويجري الآن التحقيق معهما.

وصرح الوالدان بأنهما كانا يضربانه كلما أساء التصرف، بينما استنكر هذا مدرسه أوكسانا زيلينسكا وقال "في إحدى المرات سقط الولد في المدرسة واضطررنا إلى حجزه في الصف الأول، لم يبدُ أن والداه مهتمين به على الإطلاق"، وقد اشتكى عدة مرات للطبيب النفسي بالمدرسة من سوء معاملة والديه.

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