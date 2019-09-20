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فن

بدء فعاليات مهرجان هرموني بالكاتدرائية في العباسية.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:43 م
صدى البلد
آيه عاطف
بدأت منذ قليل فعاليات مهرجان هرموني، بالكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، ومن المقرر حضور عدد من نجوم الفن.

وحضرت الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز لتكريمها من قبل إدارة المهرجان، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وقام الحضور بإلقائه بأنفسهم.

كما تم تقديم العديد من الفقرات الغنائية لإضفاء أجواء احتفالية للحضور المتواجدين بالحفل.

يذكر أن هذه هي الدورة الثانية للمهرجان بعد نجاح الدورة الأولى منه.
بدء فعاليات مهرجان هرموني بالكاتدرائية في العباسية.. صور
بدء فعاليات مهرجان هرموني بالكاتدرائية في العباسية.. صور
بدء فعاليات مهرجان هرموني بالكاتدرائية في العباسية.. صور
بدء فعاليات مهرجان هرموني بالكاتدرائية في العباسية.. صور

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