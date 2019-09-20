الزراعة: ضبط 33 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة في 20 محافظة

أكد تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع بلغ 33 طنا و279 كجم في 20 محافظة.



وأضاف التقرير أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الاسكندرية، دمياط، مطروح، الجيزة، الفيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، البحر الأحمر، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد"، فضلا عن إدارة التفتيش بالهيئة، حيث تم تحرير 104 محاضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.