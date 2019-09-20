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أخبار العالم

يونيسيف بـ السودان تدرب متطوعين على مواجهة آثار السيول

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:43 م
يونيسيف
يونيسيف
أ ش أ
نظم قسم الاتصالات من أجل التنمية في منظمة "يونيسيف" بالسودان، بالشراكة مع وحدة تعزيز الصحة في وزارة الصحة الاتحاية، تدريبًا لـ 200 متطوع يعملون لمواجهة أزمات الفيضانات في ولاية الخرطوم.

وذكر بيان لـ"يونيسيف" بالسودان، أن المتطوعين يعملون ضمن جزء من المبادرات المجتمعية، التي تقوم بها منظمات عدة، ومجموعات المقاومة المجتمعية، وشبكة متطوعي تعزيز الصحة، ومنتدى الشباب لدعم الأشخاص المتضررين من الأمطار الغزيرة، والفيضانات في ولاية الخرطوم.

وركز التدريب على تعزيز معرفتهم بشأن الأمراض التي تحملها المياه وطرق الوقاية منها، ومهارات الاتصال بين الأشخاص، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التعبئة الاجتماعية، لمواجهة آثار الفيضانات.

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