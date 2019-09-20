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مرأة

مادة تنسف سمنة طفلك

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:50 م
صدى البلد
نهى حمدي
كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يتناولون مكملات بروبيوتيك "اقرب إلى الحليب المخمر" إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هم أكثر عرضة لفقدان الوزن.

وقام الباحثون العلميون بالتحقيق فيما إذا كانت مكملات البروبيوتيك مفيدة للأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن، حيث قام فريق الباحثين بتقييم 54 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 عامًا، تم تصنيفهم جميعًا على أنهم يعانون من السمنة المفرطة، بحسب ما نشرت "ذا إندبندنت "البريطانية.

وقام العلماء بقياس وزن المشاركين وعلامات الصحة والتي تتضمن سمات مثل مستويات السكر في الدم لديهم في بداية ونهاية فترة 12 أسبوعًا، ووجدوا أن الأطفال الذين عولجوا بمكملات بروبيوتيك فقدوا وزنًا أكبر بكثير وكانوا يتمتعون بصحة أفضل من غيرهم.

وفقًا للباحثين، توصلت نتائجهم أيضًا إلى أن استخدام المكملات بروبيوتيك قد يقلل من خطر إصابة الأطفال بأمراض التمثيل الغذائي في المستقبل، مثل السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب.

وقد تم تقديم النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لطب الأطفال والغدد الصماء في فيينا، النمسا، وقال القائم على الدراسة البروفيسور "روي مين تشن" من مستشفى فوتشو للأطفال في الصين، إن البحث يشير إلى أن مكملات بروبيوتيك قد تكون طريقة فعالة للوقاية من السمنة وعلاجها في المستقبل.

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