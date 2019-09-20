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من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:59 م
نجمات ارتدن الابيض
نجمات ارتدن الابيض في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
رشا عوني
شهدت السجادة الحمراء ليلة أمس في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حضور العديد من النجوم والنجمات، وتألقت الفنانات في إطلالات ساحرة، نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن خلال إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، كان هناك اتفاق على اختيار اللون الأبيض حيث اختارته عدة نجمات للظهور به في ليلة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، فهو عادة ما يكون لونا مميزا في فساتين السهرة.

من أبرز من ارتدين الأبيض ليلة أمس النجمة حلا شيحة، والتي اختارت فستانا أبيض بسيطا بلا تطريز، كذلك النجمة شيرين رضا التي اختارت فستانا أبيض مطرزا على الصدر وشفافا على الظهر.

أما الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد فقد تألقت أمس في فستان أبيض رقيق مع لمعة اضفت على الفستان أناقة مميزة، كما تألقت النجمة منى زكي في فستان مختلف بالأبيض ومنفوش من الأسفل ومزود بالريش منحها إطلالة جديدة وجريئة.

كما تألقت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي في فستان أبيض لامع ذي أكمام، كذلك الفنانة ميس حمدان التي اختارت فستانا أبيض يشبه فستان العروس، مدرج ومصمم بالتل.

وشهدت السجادة الحمراء حضور النجوم يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين ومني زكي وداليا البحيري ورانيا يوسف وشيري عادل وأحمد الفيشاوي وزوجته وخالد سليم وزوجته والفنانة كنده علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا والمطرب أبو وزوجته ورانيا يوسف ودرة وبشري وامينة خليل وأحمد داوود وزوجته علا رشدي وهاني رمزي ونيكولا معوض ونيكول سابا والاعلامية المتألقة ريا ابي راشد والنجم المصري العالمي مينا مسعود، وغيرهم.
من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور
من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور
من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور
من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور
من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور
من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور
من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور
من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور
من الأجمل؟ .. 10 نجمات ارتدين الأبيض في افتتاح الجونة السينمائي.. صور

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