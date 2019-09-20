الداخلية في يوم.. ضبط نجل سعد الكتاتنى لإعداده مظاهرة فى 6 اكتوبر .. وسقوط تاجر مخدرات بـ 730 طربة حشيش في مطروح .. فيديو

الداخلية فى يوم:

- تفاصيل القبض على نجل سعد الكتاتنى بـ 6 اكتوبر

- ضبط موظف بالشهر العقاري فى البحيرة زور توكيلات تنازل عن قضايا لصالح متهمين

- تفاصيل ضبط تاجرى الآثار في الجيزة

- ضبط راكب بمطار سوهاج الدولي حاول تهريب ربع مليون جنيه

- ضبط ٢٤ طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر بشركة بالشرقية

- سقوط تاجر مخدرات بـ 730 طربة حشيش في مطروح

- أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعليم والتعلم.

- سقوط طرفي خصوة ثأرية بأسيوط



شنت وزارة الداخلية اليوم العديد من الحملات الامنية على مختلف الاصعدة فى مختلف المحافظات، وذلك لرصد وضبط كافة صور الخروج عن القانون وكذلك مداهمة البؤر الاجرامية وكل من يعبث بمقدرات المواطنين وكذلك الرقابة على الأسواق، ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز ما قامت به وزراة الداخلية على مدار اليوم.



ألقت الاجهزة الامنية القبض على ضياء محمد سعد الكتاتني ٢٢ سنه مقيم في ٦ اكتوبر، اثناء الدعوة لمظاهرة اخوانية، وهو نجل الإخواني سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب إبّان فترة حكم جماعة الاخوان الارهابية لمصر.



تبين انه اثناء سير قوات الامن لتفقد الحالة الامنية شاهدوا تجمع عدد من الاشخاص امام جيم في ٦ اكتوبر وتبين ان المتهم حاول الاعداد لجمع تظاهرة اخوانية.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 24 قطعة سلاح نارى خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت طرفى خصومة بأسيوط، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف أطراف الخصومات والنزاعات.



أكدت المعلومات والتحريات قيام (أفراد عائلتين مُقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بإعداد وتجهيز أسلحة نارية وذخائر بهدف التشاجر فيما بينهما إثر خلافات سابقة على قطعة أرض بذات القرية بدائرة المركز.



قام قطاع الأمن العام بحملة مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، مدعمة بقوات من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن استهدفت طرفى النزاع .. أسفرت جهودها عن ضبط ضبط 24 قطعة سلاح نارى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 18 متهما من أفراد العائلتين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة كافة مظاهر الخروج على القانون ، ولاسيما فى مجال إستهداف أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والقبلية بحملات تفتيشية مكبرة منعًا لتطورها.



نظمت أكاديمية الشرطة، بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ( الملتقى الأول للتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية ) خلال الفترة من 17/9/2019 حتى 19/9/2019 بمقر الأكاديمية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على نظم التعليم فى المؤسسات التعليمية الأمنية والتجارب المرتبطة بها ومعرفة أساليب وطرق التعليم والتعلم فى النظام التعليمى الشرطى، هذا إلى جانب الإطلاع على العلوم الأمنية والشرطية ومدى تأصيلها والجهود العلمية المبذولة لتطوير القائم منها، واستعراض جوانب البحث العلمى الشرطى ومناقشة المنظور الاستشراقي للتعليم والتعلم الشرطى.



شهدت فعاليات الملتقى كلمة اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة التى نقل خلالها تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتمنياته للملتقى بتحقيق غايته فى مجال الإرتقاء بالتعليم والتعلم فى المؤسسات التعليمية الأمنية، مشيدًا بمبادرة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لتنظيم هذا الملتقى.



وأضاف أن أكاديمية الشرطة دأبت على الأخذ بما هو جديد فى التعليم والتدريب والتثقيف والإرتقاء بالمستوى البدنى والتدريبى، كما أكد حرص الأكاديمية على إنفاذ توجيهات وزير الداخلية - المستديمة بتطوير المناهج والبرامج بما يكفل تخريج أجيال من ضباط الشرطة قادرين على تحمل الأعباء ومواجهة التحديات بجميع مراحل حياتهم الوظيفية.



ودارت فعاليات الملتقى حول عدة محاور أهمها (فلسفة التعليم الشرطى – محتويات المناهج التعليمية – العلوم الشرطية – التعليم الإلكترونى والشُرطى).



وانتهت أعمال الملتقى بمجموعة من التوصيات التى جاء من أهمها مدارسة عقد هذا الملتقى بصفة دورية سنويًا بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية الأمنية بالدول العربية.



وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، ورصد العناصر القائمة على جلبها وترويجها، وتشديد الرقابة على منافذ التهريب.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد العناصر الإجرامية فى مجال الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن مطروح تم إستهداف المتهم بمسكنه وضبطه .. وبحوزته ( 730 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت (106,300 كيلو جرام)، مخبأة داخل مخزن سرى بالفناء الملحق بالمسكن و طبنجة عيار 9مم ومبلغ مالى وهاتف محمول.



بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازته للمضبوطات.



تقدر قيمة المضبوطات بمبلغ (خمسة ملايين جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير إحدى شركات إنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالشرقية لحيازته قرابة 24 طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات بدون بيانات قبل طرحها للبيع بالأسواق.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مدير مسئول عن إحدى شركات إنتاج وتعبئة السلع الغذائية – الكائنة بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) بحيازة كميات كبيرة من "الدواجن ومصنعاتها" مجهولة المصدر ومعبأة داخل عبوات بدون أى بيانات تفيد تواريخ الصلاحية أو الإنتاج تمهيدًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين معرضًا حياتهم وصحتهم للخطر.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تم ضبط المتهم كما تم ضبط كميات قدرها (23,400 طن مصنعات دواجن "فيلية – شاورما – مقطعات وجلود دواجن" معبأ داخل عبوات بدون بيانات تواريخ إنتاج أو صلاحية "مجهولة المصدر")، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين ومكافحة جرائم الغش الغذائى ، وتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول.



ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط راكب بمطار سوهاج الدولي، حاول تهريب قرابة ربع مليون جنيه إلى خارج البلاد.



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مطار سوهاج الدولى من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة قنا) وبحوزته (مبلغ مالى قدره 248500 مائتان وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة جنيه، وعدد خمسمائة كرت شحن خطوط هواتف محمول خاصة بإحدى شركات الإتصالات) حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول العربية مخفاة داخل إحدى حقائبه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بالجيزة بحوزتهما 10 قطع أثرية بقصد الاتجار.



أكدت تحريات ومعلومات مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قيام سمكرى سيارات بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم حال قيادته سيارة بمنطقة حدائق الأهرام وبصحبته أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية تبديد وسبق اتهامه فى قضية سرقة مسكن وضبط بحوزتهما عدد 10 قطع أثرية.



تم ضبط رأس تمثال من الحجر الجيرى يرجع للعصر الرومانى، وجزء من أسفل تمثال من الحجر الجيرى يرجع للعصر الفرعونى، ولوحة من الرخام ترجع للعصر الرومانى، وتمثال صخرى لرجل وسيدة يرجع للعصر الرومانى، وقطعة من الفخار عليها بعض الرسومات ترجع للعصر الإسلامى، وصدرية من الفيانس ترجع للعصر الفرعونى، ومجموعة من الخرز ترجع للعصر الفرعونى، وعقدين من العقيق ترجع للعصر الإسلامى، وقطعة من الحجر الجيرى ترجع للعصر الفرعونى، وتمثال يرجع للعصر الفرعونى، وطبنجة عيار 9م ، وخزينة بداخلها عدد 10 طلقات نارية من ذات العيار.



بمواجهة الأول اعترف بحيازته للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من بيعها ، والسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع وبمواجهة الثانى اعترف بعلمه للحيازة ومعاونة الأول فى ترويجها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتمكنت الأجهزة الأمنية في ضبط موظف توثيق بأحد مكاتب الشهر العقارى بالبحيرة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى واصطناع توكيلات تنازل عن قضايا لصالح أحد المحكوم عليهم.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا من أحد المواطنين بقيام موظف توثيق بأحد مكاتب الشهر العقارى بالبحيرة- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص واصطناع توكيلات خاصة صادرة من مكتب الشهر العقارى المشار إليه لصالح الثانى وإثباته بها بحضور الموكلين والتصالح فى (عدد 4 قضايا) - على خلاف الحقيقة وتقديمها للمحكمة والحصول بموجبها على أحكام بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده، حيث يقوم بالإستعانة ببعض الأشخاص لتقديمهم على أنهم المدعين بالحق المدنى فى الدعاوى المرفوعة ضده منهم، وقيام موظف الشهر العقارى بإثبات حضورهم أمامه بدلًا من الموكلين الأصليين مقابل مبالغ مالية يتقاضاها.



وأكدت التحريات صحة الواقعة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.