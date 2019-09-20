بحثا عن كائنات فضائية.. محاولة اقتحام قاعدة عسكرية سرية في أمريكا

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن محاولة لاقتحام قاعدة عسكرية سرية في ولاية نيفادا.



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن 75 شخصا وصلوا الجمعة عبر بوابة القاعدة العسكرية السرية "المنطقة 51" في ولاية نيفادا الأمريكية، بينما تم اعتقال شخصين على الأقل.



يأتي ذلك في ظل دعوات على مواقع الإنترنت لاجتياح المنطقة السرية لمعرفة ما تخفيه ومعرفة حقيقة وجود كائنات فضائية فعليا أم لا.



ووصل نحو 1500 شخص إلى مدينتي راشيل هايكو القريبتين من المنطقة 51، وألقت الشرطة القبض على اثنين حاولا اجتياز السور الشائك للقاعدة السرية.



وفي يونيو الماضي، تفاعل ملايين الأمريكيين مع دعوة للتوجه نحو القاعدة السرية وعزز أصحاب نظرية المؤامرة فرضية وجود "كائنات فضائية" و"أجسام غريبة" بالداخل.



وكان الجيش الأمريكي قد حذر من أنه سيستخدم القوة الغاشمة لكل من يحاول أن يدخل إلى "المنطقة 51" السرية، ما زاد من رغبة الكثيرين من اجتيازها لمعرفة الأسرار التي يخفيها الجيش الأمريكي بداخلها.



وأغلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية المجال الجوي القريب من المنطقة، رغم أن الوكالة الأمريكية أكدت أن الحضور كانوا يسمعون صوت طائرات سلاح الجو الأمريكي وهي تحلق بالقرب من المنطقة بصورة مكثفة خلال الأيام الماضية.



من جانبها قالت المتحدثة باسم سلاح الجو الأمريكي، لورا مكندوز، "إن "المنطقة 51" هي أرض يستخدمها سلاح الجو الأمريكي بغرض التدريب، محذرة من أي محاولة لمداهمة المناطق التي يتدرب فيها الجيش الأمريكي".



​وتشير تقارير إعلامية إلى وجود مطار عسكري سري في منتصف القاعدة لاختبار طائرات التجسس، لكن الولايات المتحدة تنفي وجود تلك المنطقة ويرفض مسؤولوها الإجابة عن أي تفاصيل حول هذا الأمر أو سبب منع أي أحد من الاقتراب منها.