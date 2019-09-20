التفاصيل الكاملة لـ أول منصة للتعبير عن إبداع المصريين عبر الإنترنت

أعلنت شركة TikTok المنصة الرائدة لتصوير مقاطع الفيديوهات القصيرة عبر الهواتف المحمولة، عن وجودها لأول مرة بين ممثلي الصحافة والإعلام اليوم من خلال تنظيم مؤتمر حصري للاحتفال بهذا الحدث الهام في السوق المصرية.



ولقد تم إطلاق تلك المنصة رسميًا في عام 2018، ويضم مجموعة متنوعة من المميزات التي تسمح للمستخدمين بالتعبير عن أنفسهم وهواياتهم من خلال مقاطع فيديو قصيرة مع أدوات سهلة الاستخدام لالتقاط وتحرير الفيديوهات، والتي تتيح للمستخدمين قص مقاطع الفيديو ونسخها ودمجها وتكرارها بسهولة دون أن يضطر لمغادرة التطبيق.



وتتسم المنصة بتقديم مجموعة متنوعة من التأثيرات وفلاتر تنقية الفيديوهات، وإمكانية استخدام وسائل الانتقال للعالم الافتراضي بما يجعل المستخدم أكثر قدرة على التعبير عن نفسه، والانتقال بمقاطع الفيديو إلى مستوى أفضل.



وتجعل عملية الاكتشاف الذكي لـ TikTok من السهل البحث عن المحتوى الترفيهي المخصص بشكل غير متوقع والاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو، ويوفر التطبيق مجموعة لانهائية من مقاطع الفيديو القصيرة دون أي متاعب في البحث عنها.



ويتواجد TikTok في 150 سوقًا ويتوافر ب 75 لغة، ويعد مكانًا للتعبير الإبداعي يهدف إلى إلهام وإثراء حياة المستخدمين بتجربة حقيقية وإيجابية.



وخلال الاحتفال عرض هاني كامل مدير عمليات المحتوى بشركة TikTok بشمال أفريقيا، لرحلة TikTok في مصر، بالإضافة إلى تزويد الحاضرين بتجربة فريدة من نوعها لاستكشاف مميزات تطبيق المنصة بشكل مباشر.



قال هاني كامل، مدير المحتوى فى TikTok بمنطقة شمال أفريقيا والمتحدث الرسمي، " تعد TikTok وجهة لإنشاء واكتشاف مقاطع فيديو متنقلة حقيقية ومثيرة وممتعة من شأنها أن تجعل يومك مختلف، ولقد أظهر مستخدمونا المصريون مستوى مذهلًا من الإبداع، ونحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الأنشطة والميزات.