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برلمان

برلماني يعدد نتائج وصول إنتاج الغاز لـ 7.2 مليار متر مكعب يوميا لأول مرة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:46 م
زيادة انتاج الغاز
زيادة انتاج الغاز الطبيعي
عبد الرحمن سرحان
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن مصر تمر بمرحلة واعدة في إنتاج الغاز الطبيعي والبترول، تؤهلها لأن تكون مركزًا لإنتاجهما في المنطقة كلها، سواء كان ذلك في الإنتاج أو القيمة المضافة المتعلقة بمعامل التكرير.

وأضاف النائب حسن السيد، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لـ 7.2 مليار متر مكعب، للمرة الأولى، خلال شهر سبتمبر الجاري، سيكون له مردود كبير فيما يتعلق بالخزانة العامة والدور الكبير الذي سيلعبه في سد العجز بها.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي سيزيد من فرص إدخال الغاز الطبيعي للمنازل، والتخلص شيئًا ما من أسطوانات الغاز التي تمثل تكلفة كبيرة جدا على المواطنين.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، قد أكدت أن صناعة الغاز الطبيعى تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعى إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من انتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعى ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج اعمال العام المالى 2018/2019 .

من جانبه أشار المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة خلال عرضه،لأهم نتائج الأعمال، إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ أعلى معدلاته في شهر سبتمبر ليصل الى 2ر7 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة ، وأنه تم اسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل الى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في فبراير الماضى وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأمريكية التي تعد من أكبر الشركات عالميًا للعمل لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف ، مضيفًا أنه جارى الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالي 2019/2020.

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