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أخبار العالم

دعت إليها السترات الصفراء.. ماكرون: أتمنى مرور مظاهرات الغد فى هدوء

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:20 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رحيم يسري
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تتم مظاهرات الغد بكل هدوء التي دعت إليها عدة مجموعات على رأسها حركة السترات الصفراء.

وقال ماكرون إنه من الجيد أن يعبر الشباب عن آرائهم لكن يجب أن يتم ذلك في هدوء، والتي تتزامن مع فعاليات أيام التراث، داعيا إلى أن يتم التظاهر بطريقة جيدة ومتناسقة وهادئة حتى يتمكن الصغار من زيارة المباني التاريخية والتمتع بالتراث.

وتشهد فرنسا، السبت، احتجاجات جديدة لحركة السترات الصفراء والتي تتزامن مع بدء أيام التراث، كما ينضم عدد من النقابات العمالية والمتقاعدين للمظاهرات احتجاجا على بعض سياسات الحكومة الفرنسية.

وقامت الشرطة بنشر 7500 فرد أمن في العاصمة باريس لحماية المنشآت وتأمين المظاهرات خوفا من وقوع أعمال عنف.

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