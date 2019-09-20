أحلى حاجة.. أحمد داود وزوجته يخطفان الأضواء بعد رقصهما على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة

لقيت رقصة الفنان أحمد داود مع زوجته الفنانة علا رشدي علي السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي ردودا واسعة من متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ظهر أحمد داود بالبدلة وزوجته بفستان أحمر وهما يرقصان سويا في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة مساء أمس الخميس.



وجاءت الردود والتعليقات بين "انتو عسل اوي بجد ونا بحبكو اووووي ربنا يحفظكم😂❤❤❤" و "ربنا يارب يزيدكم حب انا بحبكوا اوووووى ربنا يحفظكوا انتو جمال اوووووى⁦❤️⁩😍" و "و النبي الزوج الفروفوش رزق فعلا انتو مش بتكدبوا ❤❤😍😂😂" و "ربنا يخليكوا لبعض وتفضلوا سوا علي طول ❤️❤️" و بحب علاقكتم ببعض وبحب تفاهتكم اوى 😂❤❤❤❤"حلوييين ومبهجين جداااا ♥️♥️"عسسسسل ربنا يحميكم كنتوا أحلى حاجة في المهرجان... بحبكم اووووي😍😍😍😍😚😚😚😚" و "أنا بخاف عليكوا من الحسد و الله 😂❤"و " ما شاء الله" و "احلى اتنين ع الكوكب 🤩💕".





يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت أمس الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري:قمر الجونة.

