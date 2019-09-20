افتتاح غرفة مراقبة مركزية في مطار القاهرة للسيطرة على المداخل والمخارج.. شاهد

افتتحت وزارة الطيران المدنى، اليوم الجمعة، غرفة كاميرات المراقبة المركزيه بمطار القاهرة الدولى والمزودة بعدد أكثر من (2500) كاميرا موزعة على مواقع العمل بالمطار وجميع المنشآت الحيوية والطرق المؤدية للمطار.



وتعمل غرفة الكاميرات التي تم افتتاحها، على مدار الــ ٢٤ ساعه وتسجل الأحداث، التي يمكن استرجاعها فى اى وقت، وذلك بهدف السيطره على جميع منافذ ومداخل ومخارج مطار القاهره وتأمين الأسوار والمنطقة المحيطة بالمطار ومتابعه جميع مناطق إنتظار السيارات داخل المطار وجميع المنشآت ، ومتابعة حركة التشغيل و كذا نقل البضائع ومنطقة تحركات الطائرات والمعدات الأرضية بالمهبط والمراقبة الدقيقة والمستمرة لجميع تحركات العاملين بالمطار والركاب ومتعلقاتهم الشخصيه منذ دخولهم المطار وحتى استقلالهم الطائرات والعكس.



وتضم غرفة المراقبة قاعة كبيرة مزودة بشاشات عملاقة وهى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال وذلك لإدارة المشهد الأمني لجميع مناطق المطار من خلال وسائل تقنيات حديثة تضمن السيطرة الأمنية الشاملة على المطار.



كما انه ملحق بالغرفة إدارة مركزية للأزمات والمتصلة مباشرة بجميع الجهات المعنية بالدولة للتعامل السريع مع الأزمات حال ظهورها ومعالجتها على الفور .



فضلًا عن التأمين الكامل للأسوار الخارجية المحيطة بالمطار وتزويدها بالكاميرات الحرارية والرادارية الحديثة والتى تعزز من الإجراءات الأمنية الإحترازية المطبقة.



كما تم تزويد محيط المطار بالكامل وبوابات المطار بالكاميرات الحديثة التى تقوم بدورها الهام فى تأمين المترددين على المطار منذ دخولهم من بوابات المطار.



وأكدت وزارة الطيران المدنى، أن تعزيز المنظومة الأمنية تعد في مقدمة الأولويات والمهام الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة نصب أعينها بما يحقق أعلى معايير الأمن والسلامة بالمطارات المصرية وكافة المنشآت التابعة للوزارة.



وأشارت الوزارة، أنه جار الانتهاء من إنشاء سور مبان جديد حول محيط المطار لتأمين هذه المنطقة.



تجدر الإشارة إلى أنه حضر الافتتاح المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة واللواء حسام اللقانى رئيس قطاع امن الوزاره ولفيف من قيادات وزاره الطيران المدنى.

