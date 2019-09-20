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فن

طرح أفيش A Beautiful Day in the Neighborhood لتوم هانكس

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:17 م
توم هانكس
توم هانكس
أحمد البهي
طرحت الشركة المنتجة لفيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، البوستر الدعائي للعمل، حيث ظهر بطل العمل توم هانكس منفردا على الأفيش. 

الفيلم من المقرر عرضه في شهر نوفمبر القادم، في دور العرض السينمائية حول العالم.

يلعب توم هانكس، دور الإعلامي الراحل فريد روجرز، الذي قدم على مدى سنوات عمله في مجال الإعلام عددا كبيرا من الحلقات التليفزيونية الخاصة بتقديم المحتوى التعليمي للأطفال داخل الولايات المتحدة، وقد نال في 2002 وسام الحرية الرئاسي الذي يعد أعلى وسام يُمنح لشخص مدني في الولايات المتحدة الأمريكية.
طرح أفيش A Beautiful Day in the Neighborhood لتوم هانكس

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