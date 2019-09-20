في ذكرى وفاة تحية.. وفاء عامر: لهذا السبب اكتفينا بأربع رقصات في كاريوكا

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة تحية كاريوكا، والتي تعد واحدة من أهم الفنانات الاستعراضيات في تاريخ السينما المصرية، بالإضافة إلي مواقفها الوطنية.



وأكدت الفنانة وفاء عامر، والتي جسدت قصة حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في مسلسل كاريوكا، أن فريق العمل اكتفي بتقديم أربعة مشاهد فقط لأهم رقصات تحية كاريوكا؛ لأنها عملت ١٦ سنة فقط في مجال الرقص، بينما كانت امتهنت التمثيل لسنوات أكثر، بالإضافة إلى أن حياتها مليئة بالمواقف الوطنية والانسانية التي كان يجب أن تظهر وعدد حلقات العمل كانت ٣٠ حلقة فقط.



يذكر أن مسلسل كاريوكا، تناول السيرة الذاتية للفنانة تحية كاريوكا، ومشوارها الفني مستعرضا حياتها الشخصية. وهو من إنتاج عام 2012 وقامت بأداء دور تحية كاريوكا الفنانة وفاء عامر ومن إخراج عمر الشيخ وتأليف فتحي الجندي وبلغت عدد حلقاته ٣٠ حلقة.