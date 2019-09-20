ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى وفاة تحية.. وفاء عامر: لهذا السبب اكتفينا بأربع رقصات في كاريوكا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:04 م
تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
أحمد البهي
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة تحية كاريوكا، والتي تعد واحدة من أهم الفنانات الاستعراضيات في تاريخ السينما المصرية، بالإضافة إلي مواقفها الوطنية.

وأكدت الفنانة وفاء عامر، والتي جسدت قصة حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا في مسلسل كاريوكا، أن فريق العمل اكتفي بتقديم أربعة مشاهد فقط لأهم رقصات تحية كاريوكا؛ لأنها عملت ١٦ سنة فقط في مجال الرقص، بينما كانت امتهنت التمثيل لسنوات أكثر، بالإضافة إلى أن حياتها مليئة بالمواقف الوطنية والانسانية التي كان يجب أن تظهر وعدد حلقات العمل كانت ٣٠ حلقة فقط.

يذكر أن مسلسل كاريوكا، تناول السيرة الذاتية للفنانة تحية كاريوكا، ومشوارها الفني مستعرضا حياتها الشخصية. وهو من إنتاج عام 2012 وقامت بأداء دور تحية كاريوكا الفنانة وفاء عامر ومن إخراج عمر الشيخ وتأليف فتحي الجندي وبلغت عدد حلقاته ٣٠ حلقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى وفاتها.. تحية كاريوكا.. من احتراف الرقص إلى مقاومة الاحتلال

في ذكرى وفاتها.. وفاء عامر: تمنيت تقديم قصة حياة تحية كاريوكا في 90 حلقة

ترشيحاتنا

السوبر المصري.. وفاة طفل مشجع لـ الزمالك في انقلاب سيارة لجماهير الأبيض

شاهد.. ماذا حدث داخل منشآت نفط أرامكو المتعرضة للهجوم

تعليق مثير من إبراهيم سعيد بعد فوز الأهلي بمباراة السوبر

ظهور جديد لـ محمد صلاح في استعدادات ليفربول لمواجهة تشيلسي

اللحم والحمام فيهما سما قاتل.. وفاة عروسين ليلة دخلتهما بسوهاج

المصريين ادولهم درس .. قناة الشرق تلحق بـ مكملين بعد فشلها فى حشد المواطنين للتظاهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور