بينزلوا الملعب زي ما تيجي.. إبراهيم سعيد يهاجم الزمالك في نهائي السوبر

دفاع الزمالك مفيش،واحد فيهم عارف يقف ازاي

ولا بيتمرنوا علي المواقف الدفاعيه ازاي

بينزلوا الملعب زي ما تيجي وربنا يسترها https://t.co/0uiheS2gK2 — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) September 20, 2019

هاجم إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، دفاع الزمالك بعد تغلب الأهلي بهدفين خلال أحداث الشوط الأول في السوبر المصرى في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الجيش ببرج العرب.وكتب إبراهيم سعيد، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏‏دفاع الزمالك مفيش، واحد فيهم عارف يقف ازاي ولا بيتمرنوا علي المواقف الدفاعية ازاي.. بينزلوا الملعب زي ما تيجي وربنا يسترها".انتهى الشوط الأول من لقاء الأهلي أمام الزمالك بتقدم الأهلي بهدفين دون رد من المباراة التي تقام على ملعب برج العرب في السوبر المصري، أحرز أجايي، لاعب الأهلي، الهدف الأول في الدقيقة 20 وحسين الشحات في الدقيقة 48.