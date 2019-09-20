افتتاح فرع للمعهد الفني الصحي للطالبات بـ اورام الإسماعيلية

قال الدكتور محمد عبدالعزيز النخيلى، مدير عام مستشفي أورام الإسماعيلية التعليمي، إنه قد تمت الموافقة على افتتاح فرع المعهد الفني الصحي للتمريض (طالبات) بمقر المستشفي، وذلك استكمالا للمرحله الثانوية الفنية وهو ما سيمكن الطلاب من استكمال دراستهم للسنة الرابعة والخامسة بمعهد المستشفى.



ومن المنتظر أن تبدأ الدراسه بالمعهد غدا السبت الموافق الحادي والعشرون من سبتمبر.



وأوضح المهندس يوسف سهمود رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى أورام الإسماعيلية أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بالمستشفى والمعهد، "ووفرنا كافة الاحتياجات من الأثاث المكتبي والمقاعد الخاصة بقاعات المحاضرات الجديدة بالمعهد".



