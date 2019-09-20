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توك شو

المطرب محمد شاهين: سأختار هذا الفنان لو شاركت في The Voice 5.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:28 م
المطرب محمد شاهين
المطرب محمد شاهين
محمد القاضي
قال المطرب الشاب محمد شاهين، إن العمل على إنتاج الألبوم الجديد استغرق عامين، معقبا: «تعبت جدا في الألبوم الجديد».

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «فيه أغاني كتير من الألبوم عجب الناس، ودي حاجه أسعدتني وكنت مبسوط من ردود الأفعال».

وأشار: « The Voice، برنامج مختلف عن برامج اكتشاف المواهب الأخرى، وبيكون فيه أصوات متميزة جدا، فضلا عن لجنة التحكيم لنجوم كبار، التي يحدث بها تغيرات عن المواسم السابقة».

وأوضح: «لو كنت أحد المواهب المشاركة في البرنامج هختار انضم للفنان محمد حماقي علشان بحبه جدا».

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