المطرب محمد شاهين: سأختار هذا الفنان لو شاركت في The Voice 5.. فيديو

قال المطرب الشاب محمد شاهين، إن العمل على إنتاج الألبوم الجديد استغرق عامين، معقبا: «تعبت جدا في الألبوم الجديد».



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «فيه أغاني كتير من الألبوم عجب الناس، ودي حاجه أسعدتني وكنت مبسوط من ردود الأفعال».



وأشار: « The Voice، برنامج مختلف عن برامج اكتشاف المواهب الأخرى، وبيكون فيه أصوات متميزة جدا، فضلا عن لجنة التحكيم لنجوم كبار، التي يحدث بها تغيرات عن المواسم السابقة».



وأوضح: «لو كنت أحد المواهب المشاركة في البرنامج هختار انضم للفنان محمد حماقي علشان بحبه جدا».

