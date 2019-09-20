توفيق عكاشة: القوات المسلحة مصنع رجال يضم قادة عظام .. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن القوات المسلحة المصرية مصنع لصناعة الرجال ومنبع الوطنية.



وأضاف توفيق عكاشة في برنامج " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" لا يتوقف الجيش المصري أمام قيادة ولكن الجيش المصري به قادة عظام على مر التاريخ".



وتابع توفيق عكاشة:" القوات المسلحة المصرية مؤسسة جزء من الشعب والشعب جزء منها، والجيش المصري ليس جيشا عقيما ولكنه جيش ولاد لـ قادة عظام وقدم لنا أعظمهم"، مضيفا:" الجيش المصري مؤسسة عملاقة لا ترتبط بأحد بينما تقدم القادة والرجال".

