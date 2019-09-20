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فن

كلمات حزينة ومؤثرة.. شاهد.. تعليق ياسمين الخطيب على ثلاثية الأهلي في مرمى الزمالك

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:35 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
منار نور
علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على تأخر الزمالك أمام الأهلى فى مباراه السوبر بثلاثة أهداف.

وكتبت ياسمين الخطيب من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "حقيقة علمية : زهر الياسمين لا يقبل التهجين بأي لون، لذلك سيبقى الياسمين أبيض، مهما خانته الفصول".

‎#بحبك_يا_ابيض
‎#بنشجعه_عشان_يكسب_مش_عشان_بيكسب

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