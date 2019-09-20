الآلاف من أعضاء الاهلي في الجزيرة لـ مشاهدة السوبر .. صور

توافد الالاف من جماهير النادى الاهلى، إلى فرع الجزيرة اليوم، الجمعة، لمشاهدة مباراة الفريق أمام الزمالك في السوبر المصرى المقامة حاليًا على ملعب برج العرب.



انتهى الشوط الأول من لقاء الأهلي أمام الزمالك بتقدم الأهلي بهدفين دون رد من المباراة التي تقام على ملعب برج العرب في السوبر المصري، أحرز أجايي، لاعب الأهلي، الهدف الأول في الدقيقة 20 وحسين الشحات في الدقيقة 48.



ويخوض الفريق الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، حيث يسعى كلا القطبين للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.