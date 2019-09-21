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ثقافة

إقبال كبير علي شارع المعز.. والزوار يستمتعون ب 11 أثرا بتذكرة موحدة.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:39 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
استقبل شارع المعز أمس الجمعة، أعدادا كبيرة من السائحين الأجانب والعرب والزوار المصريين. 

قال محمد أبو سريع مدير عام آثار الجمالية، أن جميع زوار الشارع بدأوا التوافد عليه قبل صلاة الجمعة،وعقب الإنتهاء منها بدأوا جولاتهم في الشارع،حيث استمتعوا بالمزارات الأثرية والتاريخية فيه.

وتابع لصدي البلد:يمكن لأي زائر في الشارع الاستمتاع بتذكرة موحدة يزورون بها 11 أثرا في الشارع، وتنتمي لعصور مختلفة منها الفاطمية والايوبية والمملوكية وغيرها.

وكشف أنه كان ملحوظا اليوم أن الزيارات كلها ليست فردية،حيث تواجدت أسر كثيرة من الزوار،وكان المشهد أشبه بالكرنفال الشعبي،والذي امتزج مع الاعداد الكبيرة من الأجانب الذين حرصوا علي زيارة الشارع بكثافة.

كان مفتشو وأمن الآثار ومدير عام المنطقة وأمن الشركة الخاصة بتأمين الشارع والحملات الأمنية من الداخلية، لتأمين الزائرين، الذين شعروا بالأمان الكامل في الشارع،وبعثوا رسالة للعالم أن مصر آمنة ولا تأثير عليهم لأي دعوات للهدم.

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