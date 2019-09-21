وكيل زراعة المنوفية: حصاد 3.5% من نسبة محصول القطن مع بداية الموسم

قال المهندس أشرف الجمل مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إن إجمالي المساحة التي تم حصادها من محصول القطن للموسم الحالي بلغت 55 فدانا.



وأشار مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تقريبا حوالي 3.5٪ من المساحة المزروعة بالقطن بنطاق المحافظة والبالغة 1572 فدان



واضاف الجمل أن عمليات جني المحصول لازالت جارية علي قدم وساق ، وان نسبة تفتيح اللوز تمثل نحو 44.5٪ من إجمالي اللوز الموجود باشجار القطن



وأكد أن الدولة تولي زراعة القطن اهتماما كبيرا وتتابعه لتقضي علي أية لغة من شأنها تعطيل المحصول لكي تستعيد مصر ريادتها كمصدر اول للقطن .