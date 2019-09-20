ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الخشت: البحث العلمي يتطور لخدمة الصالح العام.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:48 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
خالد محيي الدين
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة عملت على تطوير البحث العلمي والتدريس داخل الجامعة، حيث أصبح البحث العلمي يعمل علي خدمة الصالح العام.

وتابع، "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن البحث العلمي يخدم البشرية بشكل كامل في كافة مجالاتها، من خلال رفع معدلات التنمية ومعالجة السلوكيات المجتمعية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة "الخشت"، إلى أن الجامعة تطالب بـ"روشتة" لكل الأبحاث العملية المقدمة داخل الجامعة، لتدوين طريقة تنفيذها وأسلوب عمل تلك البحوث في الخدمة والمنفعة العامة للوطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: التقدم في تصنيف شنغهاي نتاج خططنا للتحول نحو جامعات الجيل الثالث

رئيس جامعة القاهرة: التطوير مستمر ونعمل على التحول لجامعة الجيل الثالث

محمد الخشت: إجراء تصنيف داخلي للكليات والأقسام لدعم المنافسة الداخلية

القاهرة في أسبوع.. تتفوق على 92 جامعة صينية و33 يابانية و12 تركية في التصنيفات الدولية.. توقع اتفاقية تعاون مع واحدة امريكية شهيرة.. وفوز 30 عالما وباحثا بجوائزها لعام 2018

ترشيحاتنا

فشل ذريع لدعوات التظاهر.. الشعب يدعم السيسي: حسسنا بالأمان.. فيديو

تفاصيل القبض على نجل سعد الكتاتنى بـ 6 اكتوبر

بث مباشر مباراة الاهلى والزمالك في السوبر المصرى .. شاهد

كل إطلالاتها شفافة.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد في الجونة

صفعة مصرية للجماعة الإرهابية..68% من مشاهدي مكملين يرفضون دعوات التظاهر

مباراة الأهلي والزمالك .. محمود علاء يقلص الفارق بهدف من ركلة جزاء .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور