الخشت: البحث العلمي يتطور لخدمة الصالح العام.. فيديو

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة عملت على تطوير البحث العلمي والتدريس داخل الجامعة، حيث أصبح البحث العلمي يعمل علي خدمة الصالح العام.



وتابع، "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن البحث العلمي يخدم البشرية بشكل كامل في كافة مجالاتها، من خلال رفع معدلات التنمية ومعالجة السلوكيات المجتمعية.



وأشار رئيس جامعة القاهرة "الخشت"، إلى أن الجامعة تطالب بـ"روشتة" لكل الأبحاث العملية المقدمة داخل الجامعة، لتدوين طريقة تنفيذها وأسلوب عمل تلك البحوث في الخدمة والمنفعة العامة للوطن.