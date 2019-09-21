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محافظات

بـ الصفارة .. تجربة جديدة لجمع القمامة بالأماكن الشعبية بالإسكندرية..اعرف التفاصيل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:21 ص
قمامة
قمامة
أ ش أ
تطبق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، تجربتين بكل من حي وسط ، والمنتزة أول في إطار التوسع في تجارب الجمع من أسفل العقارات مباشرة من أجل القضاء على ظاهرة النباشين التي تتسبب في انتشار أكوام القمامة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية لشركة نهضة مصر بوضع برنامج زمني للقضاء نهائيًا على مشكلة القمامة بالإسكندرية.

وأفادت المحافظة بأن التجربة الأولى ستكون من خلال تطبيق الجمع بواسطة الصفارة من أمام العقارات وذلك في الأماكن الشعبية التى يصعب مرور سيارات النظافة التابعة لشركة نهضة مصر، وقامت الشركة باختيار قطاعين رئيسيين داخل حي وسط وهما مربع "باولينو" بدائرة محرم بك ، ومربع "نادى الصيد" بقطاع أبيس، وأوضحت الشركة أن عملية الجمع ستبدأ منذ الساعة 11 صباحًا.

وأشارت المحافظة إلى أن التجربة الثانية ستكون في نطاق حي المنتزة وتحديدًا من شارع البكباشي العيسوى شمالا حتى شارع جمال عبد الناصر جنوبا، ومن شارع مسجد سيدي بشر شرقًا حتى شارع محمد نجيب غربًا، وسيتم خلال تلك التجربة جمع القمامة بواسطة الصناديق الموجودة أمام العقارات مباشرة بالمناطق المحددة، وذلك خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهرًا، وحتى الرابعة عصرًا.
وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين قاطني تلك المناطق التعاون مع شركة نهضة مصر للنظافة بعدم إخراج القمامة إلا في المواعيد المحددة التى تم الإعلان عنها من أجل إنجاح تلك التجارب التي تأتي في إطار التنسيق بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر من أجل تقديم خدمة تليق بمواطني الإسكندرية والقضاء نهائيًا على ظاهرة النباشيين وانتشار القمامة تجدر الإشارة، إلى أن شركة نهضة مصر بالتنسيق مع الأحياء المعنية وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة قامت بعمل عدة حملات توعية لقاطني تلك المناطق لتعريف الأهالي بالتجربة قبل بدءها والمواعيد المحددة لإلقاء القمامة، وكذلك طباعة الملصقات التوعوية وتوزيعها في الأماكن المخصصة.

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بواسطة الصفارة.. الإسكندرية تطبق تجربة جديدة لجمع القمامة.. تعرف على التفاصيل

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