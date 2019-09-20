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محافظات

لضبط الاسعار وملاحقة الخارجين عن القانون.. حملات مكثفة بالمنوفية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:11 م
الشرطة
الشرطة
محمد امين
تواصل مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بالاشتراك مع مديرية التموين والطب البيطري حملاتها المكبرة يوميا لضبط المخالفين ولضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ، كما يتم مراجعة الإشتراطات البيئية والصحية والبيطرية للسلع الأساسية والغذائية بالأسواق من أجل الإطمئنان على صلاحيتها للإستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 104 قضايا تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، و46 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، و31 محضرا لأصحاب المستودعات، و28 محضرا لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

وجاءت الحملة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالمنوفية، استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق والسلع مجهولة المصدر.

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