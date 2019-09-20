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منوعات

محاكمة أم أمريكية بقتل طفلتها بعد فركها الهيروين في لثتها ..صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:38 م
صدى البلد
أحمد شريف
حاولت ام الدفاع عن نفسها داخل محكمة، بعد تسببها في قتل طفلتها اثر فركها مخدر الهيروين على لثة ابنتها لتجعلها تخلد إلى النوم ما ادى الى وفاتها.

وظهرت "كيمبرلي نيليجان" في محكمة ولاية مين الأمريكية ، وهي تنكر تهمة تعريض طفلتها للخطر وحيازتها المخدرات، وفقاُ لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووصفت المتهمة البالغة من العمر 33 عاما الذين يقرأون قضيتها بأنهم سيتعفنون في الجحيم، بعد انتقادها جراء جريمتها البشعة.

تم العثور على الرضيعة رغم موتها في 10 أكتوبر 2018 ، ووجدت التحقيقات أنها عانت من الآثار السامة لمسكن قوي للألم.

ومنذ وفاة الطفلة الرضيعة ، اعترفت الأم بإعطائها الهيروين مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين قبل وفاتها ، وفقًا لشهادة الشرطة المقدمة في المحكمة في بانجور.

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