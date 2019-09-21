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منوعات

شاهد ما سيحدث عند غسل هاتف آيفون 11 برو بعد وضعه فى المياه الغازية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
قسم المنوعات
تشهد هذه الأيام موسم إطلاق هواتف آيفون الجديدة، التي أعلنت عنها شركة "آبل" الأمريكية في العاشر من سبتمبر الجاري في حدثها السنوي، وتشمل هواتف آيفون الجديدة المنتظرة: "iPhone 11" و"iPhone 11 Pro"، و"iPhone 11 Pro Max"؛ وأشار تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن هاتف "iPhone 11" هو خليفة لـ"iPhone XR".

وفي الوقت ذاته، تصف الشركة الأمريكية هواتف "iPhone 11 Pro" و"iPhone 11 Pro Max" باعتبارها أقوى هواتفها الذكية وأكثرها تطورًا على الإطلاق، حيث تمتاز بشاشات "OLED"، وكاميرات ثلاثية العدسات وتصميم جديد من الزجاج البلوري، إلى جانب قائمة طويلة من الخواص والمزايا التي من شأنها أن تبهر المستخدمين بدون شك.

وأوضح التقرير كذلك أنه من أبرز مميزات هاتف "آيفون 11 برو- iPhone 11 Pro" هو أنه مقاوم للماء حتى عمق 4 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة، فضلًا عن أن تصميم الهاتف يضمن حمايته في حال انسكاب السوائل بما فيها القهوة والمشروبات الغازية؛ ونشر موقع صحيفة "ميرور" مقطع فيديو يهدف إلى اختبار تلك الخاصية التي يمتاز بها "آيفون 11 برو".

وخلال ذلك الفيديو، تم سكب كمية من المياه الغازية على الهاتف الجديد من "آبل" وتُرك فيها لبعض الوقت، قبل أن يتم غسله بمياه الصنبور، وكانت النتيجة مذهلة بدون شك، حيث أن الهاتف ظل يعمل بكفاءة عالية بعد وضعه في المياه الغازية وكذلك أثناء غسله بالمياه، ويمكنكم مشاهدة هذه التجربة في الفيديو المرفق.



شاهد ما سيحدث عند غسل هاتف آيفون 11 برو بعد وضعه فى المياه الغازية
شاهد ما سيحدث عند غسل هاتف آيفون 11 برو بعد وضعه فى المياه الغازية

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