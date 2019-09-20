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أبكي بدل الدموع دم.. توفيق عكاشة: أبيع آخر حتة أرض أملكها عشان بلدي.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:50 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن العاشق لوطنه يكون عاشقا لأسرته وبيته وأهله وأرضه، مضيفا:" أنا ببكي بدل الدموع دم لأنني أبيع أرض أبويا، ولكنني ابيع أرضي عشان بلدي".

وأضاف توفيق عكاشة في برنامج " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" ابيع آخر حتة أرض أملكها من ورثي من ابويا".

وتابع توفيق عكاشة:" الأرض عرض والعرض شرف والشرف انتماء والانتماء إلى مصر، وانا لا ادافع عن أشخاص ولكنني ادافع عن القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة المصرية ".

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