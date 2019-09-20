أبكي بدل الدموع دم.. توفيق عكاشة: أبيع آخر حتة أرض أملكها عشان بلدي.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن العاشق لوطنه يكون عاشقا لأسرته وبيته وأهله وأرضه، مضيفا:" أنا ببكي بدل الدموع دم لأنني أبيع أرض أبويا، ولكنني ابيع أرضي عشان بلدي".



وأضاف توفيق عكاشة في برنامج " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" ابيع آخر حتة أرض أملكها من ورثي من ابويا".



وتابع توفيق عكاشة:" الأرض عرض والعرض شرف والشرف انتماء والانتماء إلى مصر، وانا لا ادافع عن أشخاص ولكنني ادافع عن القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة المصرية ".

