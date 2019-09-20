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رئيس جامعة القاهرة: النانو تكنولوجي مستقبل الوظائف في مصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:13 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
خالد محيي الدين
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنهم أنشأوا أول كلية "نانو تكنولوجي" في الشرق الأوسط، والتي تعد نموذجا مختلفا عن الكليات التقليدية، وتقدم وظائف لم يكن لها مكان في المستقبل.

وتابع، "الخشت" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن كلية "النانو تكنولوجي" هي مستقبل الوظائف والصناعة في مصر، حيث خاضت فيه اليابان شوطا كبيرا، بتطوير العمل والصناعة في ذلك المجال.

وأضاف، أن مجال النانو تكنولوجي يندرج تحته المزج بين الكثير من التخصصات مثل الزراعة، الفيزياء والكيمياء والطب، لافتا إلي أنهم قاموا بأنشاء أول معمل افتراضي بالنانو تكنولوجي.

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