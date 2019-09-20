بث مباشر.. ديربي دبي النصر والوصل بالجولة الأولى لدوري الخليج العربي

تختتم الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بمواجهة مهمة وجماهيرية تجمع النصر مع الوصل في «ديربي دبي» التاريخي
وتعتبر المباراة التي تذيعها قناة دبي الرياضية حاليا واحدة من أهم مباريات الجولة الأولى من البطولة
يسعى النصر والوصل إلى تحقيق أول ثلاثة نقاط تؤكد رغبته في المنافسة على اللقب.
شاهد المباراة ديربي دبي من هنا
وتعتبر المباراة التي تذيعها قناة دبي الرياضية حاليا واحدة من أهم مباريات الجولة الأولى من البطولة
يسعى النصر والوصل إلى تحقيق أول ثلاثة نقاط تؤكد رغبته في المنافسة على اللقب.
شاهد المباراة ديربي دبي من هنا