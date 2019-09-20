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رياضة

بث مباشر.. ديربي دبي النصر والوصل بالجولة الأولى لدوري الخليج العربي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:15 م
النصر السعودي والوصل
النصر السعودي والوصل الاماراتي
على صالح
تختتم الجولة الأولى من دوري الخليج العربي بمواجهة مهمة وجماهيرية تجمع النصر مع الوصل في «ديربي دبي» التاريخي

وتعتبر المباراة التي تذيعها قناة دبي الرياضية حاليا واحدة من أهم مباريات الجولة الأولى من البطولة

يسعى النصر والوصل إلى تحقيق أول ثلاثة نقاط تؤكد رغبته في المنافسة على اللقب.


شاهد المباراة ديربي دبي من هنا

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