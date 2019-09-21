بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

أكد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، أن الأموال التي توفرها الدولة من استبعاد بطاقات التموين، سوف يتم توجيهها فيما بعد للأسر الأكثر احتياجًا والأحق للدعم.



وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "الدعم الذي يحصل عليه الفرد في بطاقات التموين يبلغ 50 جنيهًا، وذلك في ظل حصول أكثر من 70 مليون مواطن على الدعم"، مضيفًا أنه مع حذف غير المستحقين سوف تقل النسبة بشكل كبير، وتزيد الـ 50 جنيهًا لتصل إلى 70 أو 80 جنيهًا، بعد الانتهاء من معايير حذف غير المستحقين من دعم البطاقات التموينية.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن النواب سوف يتحدثون مع وزير التموين في هذا الأمر، لزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والتي في حاجة كبيرة للدعم.



وتستعد الحكومة لوضع محددات تستهدف غير المستحقين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددًا وهي:



1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.



2- الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.



3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.



4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.



5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.



6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.



7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.



8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.



9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.



10 – الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.



11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.



12- الأسرة لديها مهنة عليا.