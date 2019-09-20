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الخشت: نصنف ضمن من أفضل 400 جامعة في العالم.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:58 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
خالد محيي الدين
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة في تصنيف أفضل 400 جامعة في العالم، حيث لم تصل الجامعة لذلك الرقم في عهود سابقة.

وتابع محمد عثمان الخشت، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنهم تقدموا خلال سنتين فقط بنسبة 110% في إحدى التصنيفات العالمية للتخصصات.

ونوه رئيس جامعة القاهرة، إلى أن هناك تخصصات كثيرة تقترب لنسبة الـ100%، مؤكدا أن تلك النسبة مرتفعة للغاية، حيث ينافسون جامعات ميزانيتها تعادل ميزانيات دول.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن ميزانية الجامعة تصل لـ5 مليارات جنيه من ميزانية الدولة والتمويل الذاتي.

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