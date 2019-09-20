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رياضة

فايلر بدايته رائعة.. خالد بيومى مهنئا الأهلى بـ السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:52 م
خالد بيومي
خالد بيومي
محمد بدران
حرص المحلل الرياضى خالد بيومي، على تهنئة النادي الأهلى بعد تتويجه بلقب السوبر وحقق فوزا على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

وكتب خالد بيومى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"‏‏فايلر بدايته رائعة مبروووك السوبر لكل جماهير الأهلي العظيمة".

أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجايي، وحسين الشحات فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.

يذكر أن الفريق الأحمر خاض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018.
فايلر بدايته رائعة.. خالد بيومى مهنئا الأهلى بـ السوبر المصري

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