100 مسألة حسابية فى 8 دقائق.. تفاصيل بطولة الجمهورية للرياضة الذهنية بالدقهلية.. صور

أقيم بنادى الحوار الرياضى بالمنصورة فعاليات بطولة الجمهورية فى الرياضات الذهنية بمشاركة أكثر من ١٢٣ لاعبا ولاعبة من محافظات الجمهورية.



وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم شرف الدين رئيس الإتحاد المصري للرياضات الذهنية والدكتور محمد غيده نائب رئيس الاتحاد والدكتور محمود المحمدى رئيس منطقة الدقهلية وعدد من رؤساء القطاعات والمناطق والمحاسب ايهاب فودة رئيس مجلس إدارة نادى الحوار والدكتور أحمد البيومي عضو مجلس إدارة النادى و الدكتور محمد الخميسي مدير عام النادى ورانيا سليمان وندا نوار وشيماء عبدالسلام منسق البطولة.



وقد أجريت المسابقات لاختيار أفضل وأسرع متسابق يقوم بحساب ١٠٠ مسألة حسابية فى أقل من ٨ دقائق والفائزين سيتم تأهيلهم للاشتراك فى بطولة العالم للحساب الذهنى والذاكرة بماليزيا ولكن لا يوجد لهم راعى حيث ان الاتحاد حديث الإنشاء.



وأكد الدكتور محمد غيدة أن الرياضات الذهنية هي مجموعة من المسابقات والتدريبات الذهنية والتي تعتمد على تنشيط الذاكرة لكلا الفصين الأيمن والأيسر للمخ حيث يتم العمل علي تقوية الذاكرة بطرق علمية ممنهجة تساعد ممارسيها علي التميز والإبداع في كافة المجالات والأعمال ولكافة المراحل السنية.



فيما فاز فى سباق الحساب الذهنى وابطال الذاكرة كلا من روميساء عبدالمنعم بالمركز الأول تحت ١٥سنة واللاعبة سنا محمد غيدة بالمركز الأول تحت ١٠سنوات واحمد ايهاب وعبدالرحمن إبراهيم وآيتن ثروث بالمراكز الأخرى.



وضم أوائل المرحلة الأولى كلا من أحمد وليد مصطفى وتميم ياسر عبدالصمد وعبد الخالق نصر السيد و نورين محمد عبد الغنى وروميساء محمد عبد الغنى و كريم أيمن عبد الحميد و رنيم أيمن عبد الحميد وأحمد إيهاب محمد.



وضم أوائل المرحلة الثانية كلا من حبيبة شريف ماهر و انس رامى و مهاب مديح حماد و خالد سلامة وزينة عمرو فاروق ومحمد السعيد رفاعى أوائل المرحلة الثالثة كلا من على محمود المحمدى و عمر أحمد عطية و حنين محمد خليل ورودينا عمرو محمود .



وشمل أوائل المرحلة الرابعة يوسف ياسر عبد الصمد ويارا محمد ابو النجا و مؤمن ياسر عبد الصمد و عبدالهادى محمود المحمدى ونور اشرف خليل و عبدالرحمن عوض عبدالمطلب.