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رياضة

صفحة الاهلي الرسمية بعد التتويج بالسوبر: الثأر واجب

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:57 م
صدى البلد
نور عادل
علق النادي الأهلي على تتويجه بكأس السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت اليوم باستاد الجيش ببرج العرب.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة من المباراة معلقين عليها :" "الثأر واجب للذين أهلكتهم اللعبة"..أقوال مأثورة😊".

وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث سجل للأهلي جونيور اجايي وحسين الشحات، بينما سجل للزمالك محمود علاء.


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