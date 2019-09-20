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رئيس جامعة القاهرة: منعت زيادة المصاريف ولا أقبل الواسطة.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:01 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
هاني حسين
قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جزءا كبيرا من المراكز البحثية والخدمية والتعليمية نشط وهناك جزء ناقص ونعمل عليه في الفترة الحالية.

وأضاف محمد عثمان الخشت في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" زيادة البرامج الخاصة باللغات المتميزة داخل الجامعة، وأؤمن بالرأسمالية الإجتماعية".

وتابع محمد عثمان الخشت:" ممنوع زيادة المصروفات على أي طالب دخل على سعر معين في البرامج والخدمات التعليمية، ومصاريف الزيادة تطبق على الطلاب الجديدة التي تدخل البرامج وليس المشاركين فيها".

وأكمل الخشت:" لا أقبل الواسطة داخل الجامعة لأي طالب وأقبل الطالب الذي تنطبق عليه الشروط".

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