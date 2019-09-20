مبروك للأهلاوية.. أحمد صلاح حسني يعلق على هزيمة الزمالك

علق الفنان ولاعب الأهلي السابق أحمد صلاح حسني، على مباراة السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأحمر باللقب الـ11 له في تاريخه.



وكتب أحمد صلاح حسني تغريدة له عبر تويتر، قال فيها: «ألف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره كأس السوبر وهارد لاك للزمالك مباراه كانت ممتعه اعتقد تمتع بها جميع محبي الكره المصريه من جميع أنحاء افريقيا والوطن العربي ... مبروك للاهلاويه في كل مكان».



وانتهت مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك بثلاثة أهداف للفريق الأحمر، مقابل هدفين للأبيض، في المباراة التي أقيمت بحضور جماهيري بنحو 10 آلاف متفرج في ستاد برج العرب.



أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجاي وحسين الشحات فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.



بدأ اللقاء بضغط هجومى ومرر شيكابالا كرة الى حمدي النقاز نجحت دفاعات الأهلي فى إبعادها إلى رمية تماس وسدد فى الدقيقة الثالثة محمد مجدى أفشة كرة قوية لتصطدم بأقدام مدافعي الزمالك وترتد الى منتصف الملعب.



