هاتف سامسونج جالكسي ينفجر في يد سيدة.. شاهد ماذا حدث

كشفت صور صادمة لحظة انفجار هاتف من نوع " Samsung Galaxy S7 "، في يد سيدة، قبل أن يسقط منها ويحرق سجادة منزلها.



ووفقًا لصحيفة " ميرور"، كانت لورا موس، مستشارة خدمة العملاء البالغة من العمر 31 عامًا من مدينة وورسيستر الإنجليزية، تتحقق من رسائلها على هاتفها الذكي، عندما لاحظت أن الجهاز يزداد حرارة في يديها.



وأوضحت لورا للصحيفة البريطانية، أنها جلست لمدة 20 دقيقة أثناء تصفحها رسائل هاتفها عندما بدأ الهاتف يحرق أصابعها بشكل مفاجئ.



وأفادت موس أنها قامت بفصل الهاتف عن الشحن، لتسقطه على لحاف سريرها، حيث بدأت الشاشة بالتشقق وخروج دخان من الهاتف، وعندما بدأ هاتفها بالاحتراق قامت بقلبه من على السرير ليسقط على سجادة غرفتها ويتسبب في حريقها.



في أعقاب الحادث، اتصلت السيدة موس بشركة سامسونج، وطلبت منها فحص الهاتف، وأفاد تقرير الشركة إلى أن "القوة المفرطة" أدت إلى قصر دائرة البطارية واشعالها.