ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هاتف سامسونج جالكسي ينفجر في يد سيدة.. شاهد ماذا حدث

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:17 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت صور صادمة لحظة انفجار هاتف من نوع " Samsung Galaxy S7 "، في يد سيدة، قبل أن يسقط منها ويحرق سجادة منزلها.

ووفقًا لصحيفة " ميرور"، كانت لورا موس، مستشارة خدمة العملاء البالغة من العمر 31 عامًا من مدينة وورسيستر الإنجليزية، تتحقق من رسائلها على هاتفها الذكي، عندما لاحظت أن الجهاز يزداد حرارة في يديها.

وأوضحت لورا للصحيفة البريطانية، أنها جلست لمدة 20 دقيقة أثناء تصفحها رسائل هاتفها عندما بدأ الهاتف يحرق أصابعها بشكل مفاجئ.

وأفادت موس أنها قامت بفصل الهاتف عن الشحن، لتسقطه على لحاف سريرها، حيث بدأت الشاشة بالتشقق وخروج دخان من الهاتف، وعندما بدأ هاتفها بالاحتراق قامت بقلبه من على السرير ليسقط على سجادة غرفتها ويتسبب في حريقها.

في أعقاب الحادث، اتصلت السيدة موس بشركة سامسونج، وطلبت منها فحص الهاتف، وأفاد تقرير الشركة إلى أن "القوة المفرطة" أدت إلى قصر دائرة البطارية واشعالها.

ترشيحاتنا

بواسطة الصفارة.. الإسكندرية تطبق تجربة جديدة لجمع القمامة.. تعرف على التفاصيل

تصرف عاجل من مرتضى منصور بعد ثنائية الأهلي أمام الزمالك في السوبر.. فيديو

مذبوحان فى صالة الشقة.. التفاصيل الكاملة لقتل زوجين الفيوم

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد فوز الأهلي بالسوبر

زلزال بقوة 2.7 ريختر يضرب القاهرة الجديدة والمعادي والمقطم .. تفاصيل

مصر تدين تفجير سيارة مفخخة جنوب أفغانستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور