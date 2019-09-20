الخشت: أقدر جيدا ظروف البلد وأتعاطف مع غير القادرين

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه لا يتعامل كرئيس للجامعة، ولكنه يتعامل كزميل مع كل العاملين وأعضاء هيئة التدريس.



وأضاف، "الخشت" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه لديه اتجاها للإحساس بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير القادرين ماليا، من خلال توفير خدمات مدعمة وبعضها معفاة من المصاريف.



وتابع "الخشت"، أنه فكر من عامين في تطوير المراكز البحثية والخدمية والتي تصل لـ167، حيث تدر مبالغ ضخمة للغاية.